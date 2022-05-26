В Китае заявили о несостоятельности политической системы США

Участившиеся случаи применения огнестрельного оружия в США, в частности, стрельба в начальной школе в Увальде штата Техас говорят о несостоятельности американской политической системы. Об этом пишет в четверг, 26 мая, китайская газета Global Times.

«В то время как президент США Джо Байден снова призвал к действиям по контролю над оружием, наблюдатели и пользователи Сети, которые сетовали на растущее число массовых расстрелов, делающих Америку самым опасным местом в мире, выразили сомнения в том, что несостоятельная политическая система может внести какие-либо изменения», — написал автор публикации.

Отмечается, что оружие не должно находиться в свободном доступе, а под госконтролем. В то же время, указывает издание, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь сказал, что американское правительство за последние 25 лет не приняло никаких значимых мер по введению контроля над оружием.

Шансы на принятие значимого закона о контроле над оружием остаются «мрачными», добавили в статье.

Стрельба в начальной школе в Увальде в штате Техас произошла 24 мая. По последним данным, жертвами стали 18 детей и трое взрослых. Уточнялось также, что среди пострадавших два сотрудника правоохранительных органов. Как заявили в Национальном центре контртеррористических операций, в данный момент нет оснований считать инцидент террористическим актом.

Позже, 25 мая, Джо Байден выразил соболезнования в связи с гибелью школьников и взрослых в начальной школе Техаса и приказал приспустить флаги США над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями до 28 мая.

Кроме того, он подтвердил намерение отправиться в штат Техас, чтобы встретиться с семьями погибших.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), опубликованным в этом месяце, число случаев массовой стрельбы в США за 2021 год увеличилось на 52,5% по сравнению с 2020 годом и на 96,8% в сравнении с данными пятилетней давности.