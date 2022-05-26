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Байден встретится с семьями погибших при стрельбе в школе в Техасе

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден в среду, 25 мая, подтвердил намерение отправиться в штат Техас, где в результате стрельбы в начальной школе города Увальде погиб минимум 21 человек.

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«[Первая леди США] Джилл [Байден] и я поедем в предстоящие дни в Техас, чтобы встретиться с семьями [погибших], показать, что мы чувствуем их боль, и, возможно, принести им небольшое утешение», — заявил глава государства на выступлении в Белом доме.

Накануне американский лидер выступил с обращением к гражданам Штатов с призывом бросить вызов оружейному лобби.

Также президент выразил соболезнования в связи с гибелью школьников и взрослых в начальной школе Техаса. Он распорядился приспустить флаги США над государственными зданиями, военными объектами и дипломатическими миссиями до 28 мая.

Стрельба в начальной школе в Увальде в штате Техас произошла 24 мая. По последним данным, жертвами стали 18 детей и трое взрослых. Уточнялось также, что среди пострадавших два сотрудника правоохранительных органов.

По информации губернатора штата Грегори Эббота, нападавшего удалось опознать: им оказался 18-летний Сальвадора Рому, ученик средней школы Увальде, поэтому он легко зашел в здание. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.

Как заявили в Национальном центре контртеррористических операций, в данный момент нет оснований считать инцидент террористическим актом. Местные органы безопасности активно сотрудничают с федеральными, государственными и региональными партнерами.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), опубликованным в этом месяце, число случаев массовой стрельбы в США за 2021 год увеличилось на 52,5% по сравнению с 2020 годом и на 96,8% в сравнении с данными пятилетней давности. В ФБР отмечают увеличение активности так называемых подвижных стрелков, которые совершают серию нападений в разных местах в течение одного или нескольких дней.

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