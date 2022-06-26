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Ведущий Fox News заявил об утрате способности США защищать мир

Телеведущий Fox News Уоттерс: США потеряли способность защищать глобальный миропорядок
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Фото: Unsplash/Valentino Funghi
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США обеспечивали функционирование глобального миропорядка за счет того, что американские Военно-морские силы (ВМС) защищали судоходство, теперь страна столкнулась с утратой такой способности. Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс.

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Автор книги «Конец света — только начало» Питер Зейхан в эфире ответил на замечание Уоттерса, подтвердив, что Вашингтон изменил свой курс.

«Мы растратили всю прежнюю мощь. На вооружении у нас 14 авианосцев, еще несколько на подходе — этого достаточно для разрушения какой-то страны, но для патрулирования мирового океана с целью защиты морской торговли необходимо около 800 эсминцев, а у нас их всего 70», — сказал он.

Кроме того, ведущий отметил риск краха современного мира на фоне дефицита продуктов и энергоресурсов. Он подчеркнул, что этот «процесс уже начался». В качестве примера Уоттерс привел продовольственные кризисы в Перу и на Шри-Ланке.

Ранее, 8 июня, из ежегодного уведомления об участии американских военнослужащих в операциях по всему миру стало известно, что в последние месяцы была дополнительно осуществлена переброска 17 тыс. военных США, таким образом, по словам американского президента Джо Байдена, примерно 90 тыс. военных США размещены в странах НАТО в Европе.

Лидер государства отметил, что 561 военнослужащий Соединенных Штатов включен в состав Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии. Также американские военнослужащие находятся в Сирии, Ираке и Йемене.

До этого, 27 мая, журналист Крис Хеджес в колонке для MintPress News высказывал мнение, что в рядах ВС США желает служить лишь небольшой процент американцев, это является слабым местом Пентагона. При этом попытки правительства страны увеличить количество желающих служить оказываются тщетными.

В статье для The Washington Examiner, опубликованной 23 мая, обозреватель Том Роган написал, что армия США может не выдержать войну с Китаем за Тайвань. Вашингтону нужно сделать акцент на обширной подводной войне и на ограниченных воздушных операциях, чтобы не потерпеть разгромное поражение, считает журналист.

Неудача в вероятном конфликте с Китаем будет хуже потери Тайваня, поскольку приведет к переориентации внешней политики многих стран в пользу Пекина, добавил журналист.

Также накануне стало известно о том, что число моряков, дезертировавших из военно-морского флота (ВМФ) США, возросло более чем вдвое с 2019 по 2021 год из-за жестких условий контрактов и невозможности оставить службу.

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