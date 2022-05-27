Американский журналист рассказал об ахиллесовой пяте Пентагона

Небольшой процент американцев желает служить в рядах Вооруженных сил США, это является проблемой и слабым местом для Пентагона. Об этом заявил журналист Крис Хеджес в колонке для MintPress News.

«Крошечный процент желающих служить в американской армии (всего 7% населения США имеют опыт военной службы) является тщательно скрываемой ахиллесовой пятой наших милитаристов», — написал журналист.

По его словам, попытки правительства страны увеличить количество желающих служить оказываются тщетными, льготные программы для военных, в частности, не дают нужного результата. Это, в свою очередь, является проблемой для Пентагона в реализации его планов.

Хеджес к тому же отметил существующий недостаток в контрактной системе армии. По его мнению, служба по контракту приводит к ограничению по числу доступного личного состава.

В качестве примера в статье приводятся конфликты на Ближнем Востоке, когда Соединенные Штаты пытались увеличить свои силы разными способами, например продление контрактов, наем сотрудников частных военных подрядных организаций. При этом эти меры «не смогли привести к победам в войнах в Ираке и Афганистане».

23 мая обозреватель The Washington Examiner Том Роган выразил мнение, что США проиграют в возможной войне с Китаем за Тайвань. Он задался вопросом, сможет ли армия США «выдержать настолько суровое испытание».

Накануне стало известно о том, что число моряков, дезертировавших из военно-морского флота (ВМФ) США, возросло более чем вдвое с 2019 по 2021 год из-за жестких условий контрактов и невозможности оставить службу. Эти данные свидетельствуют о кризисном состоянии психического здоровья служащих, так как большинство инцидентов случалось на фоне рисков суицида, говорят эксперты и федеральная статистика в распоряжении телеканала NBC.

12 мая директор центра национальной обороны Фонда Heritage генерал-лейтенант в отставке Томас Шпер рассказал, что молодые американцы пренебрегают военной службой в контрактной армии. Вооруженные силы страны стали испытывать нехватку добровольцев. По его словам, с трудностями столкнулись все подразделения вооруженных сил США.

Кроме того, 7 мая, исследователи заявили о снижающейся боеготовности армии США в связи с эпидемией ожирения в стране. Они пояснили, что это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, а также отражается на количестве кандидатов на повторный призыв.

Ранее, 4 мая, стало известно, что более 200 моряков ВМС США покинули авианосец «Джордж Вашингтон» после того, как менее чем за неделю трое их соратников покончили с собой. Они перешли на местную базу, предположительно, из-за неблагоприятного морального климата в команде авианосца.