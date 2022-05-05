Более 200 моряков США покинули свой авианосец после трех самоубийств соратников

Более 200 моряков Военно-морских сил (ВМС) США покинули авианосец «Джордж Вашингтон» после того, как менее чем за неделю трое их соратников покончили с собой. Об этом рассказал канал CNN 4 мая.

Более 200 моряков переходят с «Джорджа Вашингтона» на местную базу, предположительно, из-за неблагоприятного морального климата в команде авианосца. За последний год семь членов команды авианосца умерли, из них четверо покончили с собой.

Ветеран ВМС США, член палаты представителей американского конгресса Элейн Луриа написала руководителю флота адмиралу ВМС Майклу Гилдею письмо, в котором потребовала немедленно обеспечить безопасность экипажа и выяснить причины трагедии.

«Каждая из этих смертей — трагедия, и количество инцидентов в рамках одной команды, в том числе до четырех моряков, покончивших с собой, вызывает серьезную озабоченность, которая требует немедленного и тщательного расследования», — написала Лурия.

При этом она подчеркнула, что в ее офис поступали жалобы на качество жизни на борту корабля и атмосферу.

Для расследования причин произошедшего руководство американского флота создало специальную группу по расследованию и изучению морально-психологического климата внутри экипажа «Джорджа Вашингтона». Кроме того, в состав экипажа корабля были введены психолог, «консультанты по устойчивости», а также группа быстрого реагирования из 13 человек.

18 марта Foreign Affairs заявила, что США утратили статус первой военно-морской державы, уступив лидерство Китаю. Причинами этого журналисты считают снижение уровня боевой подготовки и недостаток финансирования американских ВМС.