В США заявили о резком росте числа дезертиров среди моряков ВМС

Число моряков, дезертировавших из Военно-морского флота (ВМФ) США, возросло более чем вдвое с 2019 по 2021 год из-за жестких условий контрактов и невозможности оставить службу, сообщил телеканал NBC News.

При этом уточняется, что в других родах войск случаев дезертирства стало меньше или их число не изменилось. Эти данные свидетельствуют о кризисном состоянии психического здоровья служащих, так как большинство инцидентов случалось на фоне рисков суицида, говорят эксперты и федеральная статистика в распоряжении NBC.

«Согласно данным Военно-морских сил (ВМС), на флоте, который насчитывает более 342 тыс. служащих, в 2021 году было зафиксировано 157 дезертиров. В 2020-м году — 98, в 2019-м — 63. Общее число дезертиров, которые оставались на свободе в 2021 году, достигло 166 человек, против 119 в 2019 году. Большинству из них было 25 лет и меньше», — уточнил телеканал.

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После нескольких самоубийств среди моряков, приписанных к военному кораблю «Джордж Вашингтон», новые данные говорят об отсутствии выбора у моряков, когда они хотят уйти из армии. Они связаны многолетними контрактами, которые многие из них подписали после окончания средней школы.

Эксперты по военному праву заявили, что почти нерасторгаемые контракты порой до шести лет службы не дают морякам альтернатив, поэтому те выбирают между суицидом и дезертирством с суровыми последствиями, добавила «Газета.Ru».

По данным ВМС США, из 152 дезертиров военно-морского флота, которые по состоянию на 9 мая 2022 года не были пойманы, двое — с американского эсминца «Джордж Вашингтон». Один из моряков дезертировал с авианосца, который пришвартован на верфи в Вирджинии, около пяти месяцев назад; другой сбежал в марте 2021 года.

По словам военных чиновников, за последний год по меньшей мере пять моряков эсминца покончили с собой, трое из них в течение недели в прошлом месяце. Несколько нынешних и бывших моряков рассказали NBC News, что факторами, которые могли способствовать самоубийствам, — невозможность получить помощь при обращении за ней, почти непригодные для жизни условия на борту корабля, в том числе постоянный строительный шум, который делал невозможным сон, отсутствие горячей воды и электричества.

4 мая стало известно, что более 200 моряков ВМС США покинули авианосец «Джордж Вашингтон» после того, как менее чем за неделю трое их соратников покончили с собой. Они перешли на местную базу, предположительно, из-за неблагоприятного морального климата в команде авианосца. За последний год семь членов команды авианосца умерли, из них четверо покончили с собой.

6 мая Daily Express со ссылкой на отчет ученого-диетолога, доктор Сару Полис из Медицинского колледжа Университета Кентукки сообщила, что эпидемия ожирения в Америке снижает готовность вооруженных сил к войне, ограничивая количество доступных новобранцев.

Также 12 мая директор центра национальной обороны Фонда Heritage генерал-лейтенант в отставке Томас Шпер рассказал, что молодые американцы пренебрегают военной службой в контрактной армии. Вооруженные силы страны стали испытывать нехватку добровольцев.