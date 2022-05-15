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В армии США столкнулись с нехваткой добровольцев

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Фото: TASS/SOPA Images via ZUMA Press Wire/Mateusz Slodkowski
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Молодые американцы пренебрегают военной службой в контрактной армии США. Об этом в четверг, 12 мая, рассказал директор центра национальной обороны Фонда Heritage генерал-лейтенант в отставке Томас Шпер.

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«По словам представителей военного персонала на слушаниях в сенате на прошлой неделе, 2022 год обещает стать, «возможно, самым сложным годом набора» с 1973 года. Армия недавно объявила, что была вынуждена сократить свою численность на 12 000 солдат, потому что не может найти достаточное количество добровольцев для пополнения своих рядов», — приводит его слова издание The Daily Signal.

Шпер уточнил, что с трудностями столкнулись все подразделения вооруженных сил США. Кроме того, отметил эксперт, на сегодняшний день всего 23% американцев призывного возраста пригодны для службы.

Впрочем, даже те, кто мог бы пойти в армию, мало заинтересованы в подобной перспективе. По мнению бывшего военного, на это влияют сразу несколько факторов: наличие более привлекательных карьерных путей, недостаток информации о военной службе, а также беспрецедентное падение авторитета вооруженных сил после фиаско с выводом войск из Афганистана в 2021 году.

«Призыв на военную службу — не временная сложность. К следующему году ситуация не изменится. Но решения возможны, данную проблему нельзя игнорировать. Наша национальная безопасность зависит от правильного понимания вопроса», — заключил Шпер.

Ранее, 7 мая, исследователи заявили о снижающейся боеготовности армии США в связи с эпидемией ожирения в стране. Доктор Сара Полис подчеркнула, что это сложная проблема, которая оказывает глубокое влияние на национальную безопасность, а также отражается на количестве кандидатов на повторный призыв, помимо этого потенциально снижает готовность к миссии.

Уточняется также, что начиная с 1960-х годов количество новобранцев, принятых в американскую армию, несмотря на излишний вес, удвоилось в мужском сегменте рекрутов и утроилось в женском.

3 февраля стало известно, что сухопутные войска США начинают увольнять непривитых солдат. Данное решение грозит потерей около 3 тыс. военнослужащих. Обязательная вакцинация введена для солдат в августе 2021 года, до этого времени никого не отстраняли. Приказ был подписан министром обороны США Ллойдом Остином.

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