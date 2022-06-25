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Минобороны России сообщило о взятии Северодонецка под полный контроль

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) взят под полный контроль. Об этом 25 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделениями народной милиции ЛНР при поддержке российских войск под командованием генерала армии Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино ЛНР», — заявил Конашенков.

Промзона «Азота» полностью перешла под контроль союзных сил. Онлайн спецоперации на Украине 25 июня

Он отметил, что попытка противника превратить завод «Азот» в очаг сопротивления была сорвана. Территория предприятия контролируется войсками ЛНР.

Конашенков объявил, что с освобождением Северодонецка и Боровского под контроль ЛНР перешла вся левобережная территория Северского Донца.

Ранее 25 июня народная милиция ЛНР заявила об установлении полного контроля над «Азотом». По словам подполковника Андрея Марочко, зачистки продолжаются только в отдельных сооружениях предприятия.

В этот же день сообщалось, что с территории «Азота» были эвакуированы 800 мирных жителей. Они поблагодарили военных России и ЛНР за помощь. Также стало известно, что украинские боевики на территории завода намеренно подожгли одно из зданий, в подвале которого находились 40 мирных граждан. Все они были спасены.

24 июня войска вооруженных сил Украины (СБУ) и национальной гвардии получили приказ покинуть Северодонецк, заявил глава подконтрольной украинской стороне администрации Луганской области Сергей Гайдай. Находившийся с боевиками украинский журналист Юрий Бутусов подтвердил факт отступления.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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