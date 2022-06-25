В Болгарии назвали ЕС союзом клоунов после предоставления Украине статуса кандидата

Жители Болгарии пришли в негодование после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС).

Свою оценку на решение ЕС дали читатели болгарского портала Dir в комментариях к статье на соответствующую тему. Некоторые из них возмутились тем, что Киев получил желаемый статус в срочном порядке, несмотря существующие проблемы. Так, один из пользователей заявил, что Болгарии пора выходить из «союза клоунов». Кто-то предположил, что Украине нужен Евросоюз только для того, что вытягивать из него денежные средства и оружие.

Другой пользователь напомнил, что Болгария до сих пор не может вступить в Шенгенскую зону и гражданам страны все еще требуются визы для поездок в США.

«Еврокомиссия делает вид, что не слышит (Болгарию. — Ред.). ‹...› Украина — ЕС? Глупая шутка. В этой стране попирают права людей, запрещают политические партии, умопомрачительная коррупция. И это ЕС? Этот союз совершает самоубийство», — отметил комментатор.

Также пользователи предрекли Евросоюзу скорый крах, так как экономика Украины находится в чрезвычайном положении и ЕС будет вынужден ее «тянуть».

«ЕС потратит так много ресурсов на ее восстановление, что разорится», — отметил комментатор, предположив, что это и есть цель США — развалить ЕС.

Еще один комментатор отметил, для того чтобы установить «бесконечный мир» ЕС и НАТО нужно принять в свою «семью» еще Россию, Китай, Тайвань, Южную Корею и КНДР.

Саммит ЕС согласовал статус кандидата в союз для Украины 23 июня. Одобрение получила и Молдавия. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам украинского лидера, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это решение, выразил надежду, что данная ситуация не приведет к дальнейшему ухудшению отношений России с ЕС, «потому что они и так уже изрядно подпорчены».

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов отметил в свою очередь, что получение Украиной статуса кандидата еще не гарантирует положительный результат, так как для вступления в союз потребуется немало усилий.

23 июня The Spectator сообщил, что внесение Украины в список стран-кандидатов является символическим жестом. После него могут пройти годы до реального вступления в ЕС. Обозреватель Эндрю Тенненборн считает, что формальное внесение Киева в список является пиар-маневром со стороны ЕС.

До этого, 17, июня глава ЕК Урсула фон дер Ляйен дала рекомендацию Украине на предоставление статуса кандидата в ЕС. Для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию. Также Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата Молдавии и отказала в рекомендации Грузии.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.