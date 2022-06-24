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Чижов оценил перспективы вступления Украины в ЕС

Постпред при ЕС Чижов: получение Украиной статуса кандидата в Евросоюз не гарантирует ее вступления
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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Получение Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз не гарантирует положительный результат, для вступления потребуется немало усилий. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Получение статуса кандидата [в члены ЕС] само по себе не гарантирует положительного результата тех переговоров, которые рано или поздно начнутся», — сказал он.

Чижов подчеркнул, что со стороны Киева потребуются реальные усилия, в частности, реформирование экономики и правовой системы.

«Здесь уже одной пропагандой и русофобскими фейками не обойдешься», — добавил он.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата является внутренними европейскими делами, однако выразил надежду, что данная ситуация не приведет к дальнейшему ухудшению отношений между ЕС и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам украинского лидера, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации. Со своей стороны президент Молдавии Майя Санду также назвала историческим решение Евросовета предоставить республике статус страны — кандидата на вступление в ЕС.

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