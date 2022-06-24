В Херсоне предотвратили готовившийся кураторами ВСУ теракт

В Херсоне агенты украинских спецслужб готовили масштабных теракт на территории местной гостиницы, где проживали беженцы с освобожденных территорий Херсонской и Николаевской областей, преступление удалось предотвратить. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Отмечается, что полковник ВСУ Александр Колесов должен был организовать расстрел мирных жителей в гостинице «Дилижанс». Для реализации плана в ряды мирных городских жителей было внедрено целое подразделение украинского спецназа.

При этом сержант 3-го отдельного полка спецназа Александр Тимко должен был стать непосредственно исполнителем теракта. Его отличают нацистские татуировки, имеющиеся на теле. Тимко рассказал, что полковник ВСУ также требовал от него сообщать координаты российской техники.

Между тем, когда предполагаемый исполнитель теракта отказался совершать расстрел мирных жителей, Колесов сбежал. По неподтвержденным данным, сейчас он находится в Николаеве.

Как рассказала супруга Колесова, организовать теракт полковнику приказали кураторы ВСУ. Они вышли с ним на связь и пригрозили раскрытием имеющегося у них компромата на Колесова в случае его отказа.

В четверг, 23 июня, сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракеты, выпущенные ВСУ по территории города Скадовск в Херсонской области. Уточнялось, что украинские военные выпустили два снаряда.

Ранее, 9 июня, заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов обвинил власти Украины в целенаправленных провокациях у границ Херсонской области. Он отметил, что подобные действия украинского руководства направлены на удержание населения в постоянном страхе.

При этом все заявления киевского режиме о захвате территории бессмысленны, поскольку Херсонская область надежно защищена Вооруженными силами РФ, и все попытки проникновения в регион будут пресечены, добавил Стремоусов.

Двумя днями ранее корреспондент «Известий» сообщил о хлопке в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Позже пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз сказал, что четыре человека пострадали в результате инцидента. Администрация Херсонской области назвала произошедшее терактом.

Кроме того, 6 мая в Следственном комитете (СК) РФ сообщало о задержании мужчины, который готовил теракт на День Победы. Отмечалось, что военные обнаружили в квартире в Херсоне лабораторию по изготовлению взрывчатки. Мужчина подтвердил причастность к изготовлению «коктейлей Молотова» и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. Также с 1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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