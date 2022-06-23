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Минобороны РФ предупредило о провокации с детской больницей в Харькове

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rick Mave
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Для съемок инсценировки с детской больницей в Харьков уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«В первую детскую городскую больницу Харькова (ул. Клочковская) боевики националистического батальона «Кракен» и 113-й бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города», — заявил он.

По словам Мизинцева, здание больницы заминировано, и неонацисты планируют его взорвать с началом артиллерийских ударов ВС РФ по военным объектам в Харькове.

Отмечается, что съемка запланирована для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что Киев проводит в Харьковской области провокацию, там развернута артиллерийская батарея, которая периодически обстреливает жилые кварталы города.

До этого, 18 июня, Мизинцев сообщал, что украинские спецслужбы провели в Николаеве постановочные съемки о якобы разрушенных в результате ударов Вооруженных сил (ВС) РФ жилых домах. Он уточнял, что в подготовке фейковых сюжетов задействованы более 40 актеров.

16 июня на сайте американской газеты USA Today появилась информация, что экс-корреспондент Габриэла Миранда подготавливала материалы, в которых содержались фейковые цитаты о действиях российских военнослужащих в ходе спецоперации. Один из таких материалов о возможной угрозе подрыва российскими военными Запорожской атомной электростанции (АЭС) был удален с сайта газеты.

Кроме того, в списке удаленного фейкового контента была статья о якобы угрозе подрыва российскими военными АЭС и заражении радиацией обширной территории Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западные СМИ, которые распространяли фейки о российских военных, ответить за свои поступки или извиниться.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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