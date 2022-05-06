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В Херсоне задержали готовившего теракт на 9 мая мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Херсоне задержали мужчину в связи с подготовкой к совершению теракта во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Об этом 6 мая заявили в Следственном комитете (СК) РФ.

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«Председатель Следственного комитета Александр Иванович Бастрыкин поручил запросить в Министерстве обороны Российской Федерации сведения в отношении мужчины, задержанного в городе Херсоне в связи с подготовкой к совершению террористического акта», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что по информации Минобороны РФ, военные обнаружили в квартире в Херсоне лабораторию по изготовлению взрывчатки. Кроме того, найдена документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.

«По данным военных, мужчина планировал совершить террористический акт во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Задержанный подтвердил причастность к изготовлению «коктейлей Молотова» и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны», — указано в сообщении.

Отмечается, что СК и российское военное ведомство изучат имеющиеся сведения для установления других лиц, причастных к организации преступления, и последующего привлечения их к ответственности.

Об обнаружении в Херсоне лаборатории по изготовлению взрывчатых веществ ранее в этот день заявили в Минобороны РФ. По словам задержанного Алексея Е., с начала российской спецоперации с ним связалась руководитель подразделения теробороны Инна У. и попросила изготовить «коктейли Молотова» для защиты города и взрывные устройства. Алексей добавил, что хотел уничтожить изготовленное или передать российским правоохранителям, но не успел, его задержали раньше.

До этого, 1 мая, в Росгвардии сообщили, что за неделю задержали в южных регионах Украины 94 человека, причастных к деятельности Службы безопасности Украины (СБУ), вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических организаций. Также были обнаружены 12 тайников с оружием и боеприпасами.

15 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью контролируется российскими военными.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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