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В Херсоне обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатки в жилом доме

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Домашняя химическая лаборатория
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие обнаружили в жилой квартире города Херсона лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Задержанный Алексей Е. заверил на допросе, что находился под действием украинской пропаганды, сообщили в пятницу, 6 мая, в Минобороны РФ.

Военнослужащие также выявили документацию и специальную литературу, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил. По данным военных, задержанный планировал совершение террористического акта в городе во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы 9 мая.

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По информации, полученной от жильцов дома, проживавший в квартире увлекался электрикой, работал по ночам. Очевидцы рассказали о том, что видели флаг запрещенного в России «Правого сектора» (организация признана экстремистской в РФ).

«Был задержан российскими спецслужбами за хранение взрывчатых веществ у себя на работе. Хотел бы пояснить: я с детства увлекаюсь химией и изготовлением пиротехники. В научных целях. Мне были интересны горение, детонация… В качестве заработка занимался оформлением праздников, свадеб. Использовал свои знания в мирных целях. Многие знали о моем увлечении», — рассказал задержанный Алексей Е.

По его словам, с начала российской спецоперации с ним связалась руководитель подразделения теробороны Инна У. и попросила изготовить коктейли Молотова для защиты города и взрывные устройства. Он согласился, так как «был под действием украинской пропаганды». Алексей запросил необходимые реактивы, женщина всё предоставила.

«В процессе изготовления я понял, что эти предметы могут нанести вред мирным жителям Херсона, чего мне никак не хотелось. Это могло применяться на митингах, массовых собраниях в качестве провокации. И я решил не передавать им изготовленные изделия», — заявил он.

Задержанный добавил, что хотел уничтожить изготовленное или передать российским правоохранителям, но не успел, его задержали раньше.

1 мая в Росгвардии сообщили, что за неделю задержали в южных регионах Украины 94 человека, причастных к деятельности Службы безопасности Украины (СБУ), Вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистических организаций. Также были обнаружены 12 тайников с оружием и боеприпасами.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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