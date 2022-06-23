Под Херсоном системы ПВО сбили выпущенные ВСУ ракеты

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Скадовск в Херсонской области, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) ракеты были сбиты. Об этом 23 июня говорится в Telegram-канале военно-гражданской администрации Скадовска.

«Нацистскими силами ВСУ был обстрелян Скадовск Херсонской области», — говорится в сообщении.

Российские ПВО сбили две ракеты.

17 июня российские системы ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Харьковской области в районе населенного пункта Мазановка. Также уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар-ТБ2.

15 июня военный корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал кадры работы системы противовоздушной обороны на окраине Донецка. Средства ПВО сработали на выезде из города в сторону Еленовки.

Днем ранее ПВО Луганской Народной Республики (ЛНР) перехватила кассетную ракету «Точка-У» над населенным пунктом Фомовка. В результате обстрела со стороны боевиков Украины пострадал ребенок.

8 июня российские ПВО сбили на окраине Херсона три ракеты «Точка-У». Известно, что ракеты были выпущены украинскими националистами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе из-за обстрелов со стороны Украины.

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