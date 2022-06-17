Реклама
Прямой эфир
Экономика
Лаврентьев назвал фейком сообщения о вывозе Россией с Украины 100 тыс. т зерна
Мир
ВКС России уничтожили штаб подразделения «Азова» под Харьковом
Мир
Минобороны России заявило о сокращении потока иностранных наемников на Украину
Экономика
Почти 90% ТЦ пересмотрят договоры с бывшим McDonald's
Мир
Российские системы ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Политика
Песков назвал дружественными бизнесменов из недружественных стран
Экономика
Партнеры завода Coca-Cola в РФ не получали уведомления о прекращении поставок
Авто
Мантуров подтвердил старт производства на «Москвиче» до конца 2022 года
Экономика
Греф понадеялся на создание в России системы для компенсации отключения от SWIFT
Экономика
Оператор GRT заявил о прекращении получения газа из РФ по трубопроводу
Общество
Мантуров прокомментировал уход IKEA из России фразой «жалко у пчелки»
Сюжет:

Российские системы ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в Харьковской области в районе населенного пункта Мазановка. Кроме того, сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар-ТБ2. Об этом сообщили 17 июня в Министерстве обороны РФ.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 10 огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО «Град», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив более 200 националистов, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса-АКМ».

Нелетный состав: какие украинские самолеты сбили ПВО России
Боевая авиация Киева уже не помешает союзным силам, считают военные эксперты

Российская армия также смогла перехватить ракету украинского комплекса «Точка-У» в районе поселка Красный Луч в Луганской Народной Республике (ЛНР), а также восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган».

Ракетные войска и артиллерия, в свою очередь, поразили 203 района сосредоточения живой силы и военной техники и 38 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ. За сутки ими было уничтожено более 350 националистов, пункт управления беспилотниками ВСУ в Николаевской области, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевых машины БМ-21 РСЗО «Град», три орудия полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.

Накануне сообщалось, что российские средства ПВО также сбили самолет украинских войск Су-25 в районе Мазановки Харьковской области.

Ранее в тот же день в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки российские войска уничтожили три пункта управления украинских войск, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления их бронетехники в районе Харькова.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022