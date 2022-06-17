Российские системы ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в Харьковской области в районе населенного пункта Мазановка. Кроме того, сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар-ТБ2. Об этом сообщили 17 июня в Министерстве обороны РФ.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 10 огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО «Град», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За сутки оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожив более 200 националистов, а также две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса-АКМ».

Российская армия также смогла перехватить ракету украинского комплекса «Точка-У» в районе поселка Красный Луч в Луганской Народной Республике (ЛНР), а также восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган».

Ракетные войска и артиллерия, в свою очередь, поразили 203 района сосредоточения живой силы и военной техники и 38 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ. За сутки ими было уничтожено более 350 националистов, пункт управления беспилотниками ВСУ в Николаевской области, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевых машины БМ-21 РСЗО «Град», три орудия полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.

Накануне сообщалось, что российские средства ПВО также сбили самолет украинских войск Су-25 в районе Мазановки Харьковской области.

Ранее в тот же день в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки российские войска уничтожили три пункта управления украинских войск, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления их бронетехники в районе Харькова.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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