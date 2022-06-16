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Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 под Харьковом

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Фото: commons.wikimedia.org
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет украинских войск Су-25 в районе Мазановки Харьковской области. Об этом в четверг, 16 июня, рассказал журналистам официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Также, сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Томина Балка, Сухой Ставок Херсонской области, Большие Проходы, Чистоводовка, Малая Камышеваха, Каменка Харьковской области, Золотое ЛНР», — добавил Конашенков.

Украинские боевики обстреляли из тяжелых орудий Донецк и Макеевку. Онлайн спецоперации 16 июня
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По последней информации Минобороны РФ, всего с начала спецоперации у украинских войск уничтожено: 204 самолета, 131 вертолет, 1218 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в этот же день в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки российские войска уничтожили три пункта управления украинских войск, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления их бронетехники в районе Харькова.

15 июня российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 в районе Краснополье ДНР и шесть беспилотников в районах города Донецка, населенных пунктов Павловка, Балаклея, Малая Камышеваха, Червонный Шахтер Харьковской области и Лисичанск в ЛНР.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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