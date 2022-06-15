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Корреспондент «Известий» показал работу системы ПВО на окраине Донецка

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Военный корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин в среду, 15 июня, показал кадры работы системы противовоздушной обороны (ПВО) на окраине Донецка.

Отмечается, что средства ПВО сработали на выезде из города в сторону Еленовки.

Ранее в этот же день корреспондент Алексей Полторанин снял работу противовоздушной обороны под городом Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). На кадрах в небе были видны следы применения средств ПВО.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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