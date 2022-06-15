Корреспондент «Известий» заснял работу ПВО в Стаханове ЛНР

Военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин в среду, 15 июня, снял работу противовоздушной обороны (ПВО) под городом Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР).

На кадрах в небе видны следы применения средств ПВО.

Украинские боевики ведут усиленный обстрел города. Так, 12 июня в Стаханове были повреждены детский сад, 11 многоквартирных жилых домов, семь частых домостроений.

До этого, 9 июня, в результате украинского удара по городу были повреждены медицинский и педагогический колледжи с общежитием, промышленно-экономический техникум, стадион «Победа», городской парк «Горняк», административное здание ГУВД МВД, заведение общественного питания и газопровод низкого давления. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня «Ураган» снарядами фугасного и кассетного типа.

В тот же день сообщалось, что центральная городская больница Стаханова разрушена из-за обстрела с украинской стороны. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что число погибших в результате удара украинских военных по городу достигло 13 человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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