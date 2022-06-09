В Стаханове ЛНР разрушена городская больница из-за обстрелов ВСУ

Центральная городская больница города Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) разрушена из-за обстрела с украинской стороны. Об этом 9 июня сообщили в городской администрации.

В четверг утром вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Стаханов с применением РСЗО «Ураган». Огонь велся фугасными снарядами, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По городу выпущено 16 снарядов. Фиксация последствий обстрела продолжается», — уточнили власти Стаханова.

Последствия обстрела в городе Стаханов запечатлел корреспондент «Известий» Денис Кулага. По его словам, город всё утро обстреливали ВСУ. Сейчас над Стахановым виднеется столб черного дыма.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

30 мая в распоряжении «Известий» появились кадры последствий обстрела Стаханова со стороны украинских боевиков, в результате которого погибли две беременные женщины. На кадрах видно пробитую от попадания снаряда внутрь здания кровлю. На улице повалены деревья, поврежден асфальт.

Украинские боевики обстреляли город с применением установок реактивной системы залпового огня «Ураган», выпустив три снаряда.

3 мая украинские войска выпустили по ЛНР более 50 тяжелых снарядов, в результате чего погибли двое мирных жителей. Обстрелы велись по населенным пунктам Первомайск, Калиново и Стаханов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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