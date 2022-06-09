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Появилось видео последствий обстрела Стаханова в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Последствия обстрела в городе Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) запечатлел корреспондент «Известий» Денис Кулага.

По словам журналиста, город все утро в четверг, 9 июня, обстреливали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Сейчас над Стахановым виднеется столб черного дыма.

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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Стаханов не раз подвергался смертельным обстрелам.

До этого, 30 мая, в распоряжении «Известий» появились кадры последствий обстрела Стаханова со стороны украинских боевиков, в результате которого погибли две беременные девушки. На кадрах видно пробитую от попадания снаряда внутрь здания кровлю. На улице повалены деревья, поврежден асфальт.

Трагедия произошла ранее в этот же день. Украинские боевики обстреляли город с применением установок реактивной системы залпового огня «Ураган», выпустив три снаряда.

3 мая украинские войска выпустили по ЛНР более 50 тяжелых снарядов, в результате чего погибли двое мирных жителей. Обстрелы велись по населенным пунктам Первомайск, Калиново и Стаханов.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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