Реклама
Прямой эфир
Политика
В Совбезе предложили упростить въезд в РФ недовольным политикой ФРГ
Мир
В Херсонской области заявили о попытках ВСУ прорвать оборону региона
Мир
WP узнала о возможной поставке Киеву американских РЗСО без дальнобойных ракет
Мир
Новый посол США на Украине прибыла в Киев
Мир
МИД Франции заявил об отсутствии условий для диалога России и Украины
Мир
Минобороны рассказало о похищении людей карателями «Кракена» под Харьковом
Общество
Из меню KFC убрали хашбрауны из-за отсутствия польской картошки
Мир
В Великобритании за сутки выявили 71 новый случай оспы обезьян
Мир
Президент Южной Осетии приостановил указ о референдуме о присоединении к РФ
Мир
Турция выразила готовность содействовать переговорам РФ и Украины
Мир
Группа волонтеров ОО «Пища жизни» доставила в Рубежное горячее питание
Сюжет:

Опубликованы кадры последствий обстрела Стаханова в ЛНР со стороны Украины

Опубликованы кадры последствий обстрела города Стаханов в ЛНР, где погибли две беременные женщины
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» появились кадры последствий обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны украинских боевиков, в результате которого погибли две беременные девушки.

«Мы заскочили, когда только услышали звуки обстрелов, в хранилище. Переждали. Слышали, как стекла летели. Запах еще был, мы думали, электричество. Это, видно, порох», — рассказала местная жительница.

В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. Спецоперация в Донбассе 30 мая
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

На кадрах видно пробитую от попадания снаряда внутрь здания кровлю. На улице повалены деревья, поврежден асфальт.

Трагедия произошла в понедельник, 30 мая. Украинские боевики обстреляли город с применением установок реактивной системы залпового огня «Ураган», выпустив три снаряда.

По данным «Известий», одна из беременных погибла на месте, а вторая скончалась в реанимации. Обе девушки были молодыми — 1998 и 2000 года рождения.

По информации Генпрокуратуры ЛНР, в результате обстрела также ранены 24 мирных жителя, среди которых восемь детей.

Также 30 мая украинские войска обстреляли две школы и гимназию в Донецке. По последней информации, в результате обстрела погибли шесть человек, ранены 14.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022