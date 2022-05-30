Опубликованы кадры последствий обстрела Стаханова в ЛНР со стороны Украины

В распоряжении «Известий» появились кадры последствий обстрела города Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны украинских боевиков, в результате которого погибли две беременные девушки.

«Мы заскочили, когда только услышали звуки обстрелов, в хранилище. Переждали. Слышали, как стекла летели. Запах еще был, мы думали, электричество. Это, видно, порох», — рассказала местная жительница.

На кадрах видно пробитую от попадания снаряда внутрь здания кровлю. На улице повалены деревья, поврежден асфальт.

Трагедия произошла в понедельник, 30 мая. Украинские боевики обстреляли город с применением установок реактивной системы залпового огня «Ураган», выпустив три снаряда.

По данным «Известий», одна из беременных погибла на месте, а вторая скончалась в реанимации. Обе девушки были молодыми — 1998 и 2000 года рождения.

По информации Генпрокуратуры ЛНР, в результате обстрела также ранены 24 мирных жителя, среди которых восемь детей.

Также 30 мая украинские войска обстреляли две школы и гимназию в Донецке. По последней информации, в результате обстрела погибли шесть человек, ранены 14.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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