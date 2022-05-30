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В ЛНР из-за обстрела украинских войск погибли две беременные женщины

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Фото: TASS/URA.RU/Владимир Жабриков
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Две беременные женщины погибли при обстреле Стахановки в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск. Об этом 30 мая сообщили в Луганском информационном центре со ссылкой на штабе территориальной обороны ЛНР.

В центре Мелитополя прогремел мощный взрыв. Спецоперация в Донбассе 30 мая
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«При обстреле Стаханова погибли две беременные женщины. Одна погибла на месте, вторая скончалась в реанимации», — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации Генпрокуратуры ЛНР, в результате обстрела есть пострадавшие: ранены 24 мирных жителя, среди которых восемь детей. Глава администрации города Сергей Жевлаков в свою очередь сообщал о 15 пострадавших.

Ранее в этот же день в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские войска обстреляли Стаханов с применением установок реактивной системы залпового огня «Ураган», выпустив три снаряда.

27 мая Народная милиция ЛНР рассказала, что по населенному пункту Сватово вооруженными силами Украины были выпущены три ракеты тактического комплекса «Точка-У». Как сообщила исполняющая обязанности главы администрации Сватовского района Людмила Русанова, обстрел был совершен по центру на площадь 50-летия Победы. Тогда же она отмечала, что среди пострадавших — четверо детей. Русанова уточняла, что пострадавших детей после оказания помощи отправили в медучреждения Луганска.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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