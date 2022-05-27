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Число погибших из-за удара «Точкой-У» по поселку Сватово выросло до трех

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Фото: telegram/ЛуганскИнформЦентр Z
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Число погибших в результате удара ракетой «Точка-У» по поселку Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР) выросло до трех. Об этом 27 мая сообщила исполняющая обязанности главы администрации Сватовского района Людмила Русанова.

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«Прилет был по центру на площадь 50-летия Победы. Люди гуляли — и всё. Предварительно говорят, что есть трое погибших, 14 раненых, из них четверо детей», — сказала она ТАСС.

По словам Русановой, пострадавших детей после оказания помощи отправили в медучреждения Луганска. По предварительным данным, осколками также повреждены окна, крыши жилых домов, три гражданских автомобиля и газопровод.

Вместе с тем уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила о 15 раненых.

Омбудсмен подчеркнула, что данные действия украинских военных получат правовую оценку и «каждый, кто причастен к гибели граждан республики, понесет заслуженное наказание».

Ранее в этот день Народная милиция ЛНР рассказала, что по населенному пункту Сватово Вооруженными силами Украины были выпущены три ракеты тактического комплекса «Точка-У». Тогда сообщалось о двух погибших. Также отмечалось, что в результате падения осколков ракет повреждены здание администрации, магазин и близлежащие домостроения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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