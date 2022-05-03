Два мирных жителя погибли в ЛНР в результате обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили по Луганской Народной Республике (ЛНР) более 50 тяжелых снарядов, в результате чего погибло два мирных жителя. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано пять обстрелов по населенным пунктам Первомайск, Калиново, Стаханов с применением реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» (четыре снаряда), БМ-21 «Град» (20 снарядов), артиллерийских орудий калибром 152 мм и 122 мм (15 снарядов), минометов калибром 120 мм (15 мин)», — говорится в Telegram-канале представительства.

В Стаханове погиб мирный житель, еще два человека получили ранения, а также повреждено три жилых дома. В Первомайске погиб один мирный житель и повреждено два жилых дома.

Днем ранее представитель Народной милиции ЛНР заявил, что украинские военные оставляют тела своих сослуживцев в местах боевых действий. Как отметил военный, причиной такого поведения, вероятно, является стремление выставить погибших пропавшими без вести, чтобы не назначать их семьям соответствующие выплаты.

30 апреля ВСУ выпустили 20 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град» по направлению населенного пункта Стаханов в ЛНР.

21 апреля ВСУ обстреляли поселения Золотое-5 и Донецкий в ЛНР с применением артиллерийских орудий калибром 122 и 152 мм. В результате обстрела было повреждено восемь жилых домов и детский сад «Березка».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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