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В ЛНР заявили, что украинские военные не забирают тела сослуживцев

Военный ЛНР заявил, что ВСУ не забирают тела погибших сослуживцев
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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют тела своих сослуживцев в местах боевых действий. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил журналистам представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«Они их не вытягивают… Валяются по всем полям — сотни», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил военный, причиной такого поведения, вероятно, является стремление выставить погибших пропавшими без вести, чтобы не назначать их семьям соответствующие выплаты.

По его словам, погибших хоронят военные ЛНР.

«Не знаю, как они будут потом их опознавать», — добавил боец.

Ранее, 30 апреля, украинские военнопленные рассказали «Известиям», что командование ВСУ отправляет своих подчиненных «на мясо» и «кидает» их. По словам военных, прибыв на завод «Азовсталь» в Мариуполе, они понимали, что помощь не придет. Тем не менее сдаваться в плен они боялись, потому что ждали расстрела со стороны российских военнослужащих.

В тот же день сдавшийся в план российской армии украинский военнослужащий Александр Новоцерковский заявил, что командиры ВСУ относятся к своим подчиненным «по-скотски». По его словам, бывали случаи, когда командиры ВСУ расстреливали своих подчиненных за попытку сбежать.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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