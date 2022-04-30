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ВСУ выпустили 20 снарядов из «Града» по населенному пункту в ЛНР

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 снарядов из РСЗО БМ-21 «Град» по направлению населенного пункта в Луганской Народной Республике. Об этом сообщило 30 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спецоперация в Донбассе 30 апреля. Текстовая трансляция
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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21:30 с направления н.п. Горское по н.п. Стаханов с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Ранее в этот день штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что украинские военные применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в Дебальцево в республике. Уточнялось, что в результате удара пострадали два человека. Также повреждены здания школы, детсада, техникума, а также около 10 жилых домов.

Накануне стало известно, что ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из РСЗО «Град», выпустив 27 ракет. В распоряжении «Известий» оказалась видеозапись, на которой видны повреждения нескольких домов в результате обстрела. При этом о погибших и пострадавших не сообщается.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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