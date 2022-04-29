В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Первомайска из «Градов»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из РСЗО «Град», сообщило в пятницу, 29 апреля, представительство республики в СЦКК.
Как заявили в представительстве, украинская сторона выпустила по городу 27 ракет.
На видеозаписи, которая есть в распоряжении «Известий», можно увидеть, что в результате обстрелов были повреждены несколько домов. При этом о погибших и пострадавших не сообщается.
Ранее в этот день корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага сообщил, что бойцы Луганской Народной Республики подорвали в Попасной крупный склад с оружием и боеприпасами вооруженных сил Украины. Цель была уничтожена точным попаданием артиллерии, удар корректировался по воздуху.
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.
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