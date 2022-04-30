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ВСУ обстреляли Дебальцево в ДНР из РСЗО «Ураган»

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Украинская сторона применила реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в Дебальцево Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в субботу, 30 апреля, сообщает штаб территориальной обороны республики.

Спецоперация в Донбассе 30 апреля. Текстовая трансляция
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«Украинские боевики атаковали жилые кварталы Дебальцево с применением РСЗО «Ураган». В результате удара пострадали два человека», — говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

Кроме того, повреждены здания школы, детсада, техникума, а также около 10 жилых домов.

Днем ранее один мирный житель погиб и еще трое получили ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Украины. Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР, в городе есть повреждения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

В тот же день ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) из РСЗО «Град». Как заявили в СЦКК, украинская сторона выпустила по городу 27 ракет. На видеозаписи, которая есть в распоряжении «Известий», можно увидеть, что в результате обстрелов были повреждены несколько домов. При этом о погибших и пострадавших не сообщается.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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