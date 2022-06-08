ПВО РФ сбили на окраине Херсона выпущенные ВСУ три ракеты «Точка-У»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили на окраине Херсона три ракеты «Точка-У». Об этом 8 июня сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Ракеты запустили украинские националисты в направлении Херсона.

«Ночью на окраине Херсона российскими ПВО было сбито три ракеты «Точка-У», выпущенных украинскими националистами в направлении города», — рассказал он.

5 июня российские войска перехватили две тактические ракеты «Точка-У» над населенным пунктом Новогеоргиевка в Николаевской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».

28 мая народная милиция ЛНР опубликовала видео последствий удара ВСУ «Точкой-У» по поселку Сватово. Сообщалось, что, по последним данным, при обстреле погибли три человека, пострадали 15, в том числе четверо детей.

27 мая сообщалось, что по населенному пункту Сватово вооруженными силами Украины были выпущены три ракеты тактического комплекса «Точка-У».

Как сообщила исполняющая обязанности главы администрации Сватовского района Людмила Русанова, обстрел был совершен по центру на площадь 50-летия Победы. Тогда же она отмечала, что среди пострадавших — четверо детей. Русанова уточняла, что пострадавших детей после оказания помощи отправили в медучреждения Луганска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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