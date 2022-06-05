Российские войска перехватили две украинские ракеты «Точка-У» под Николаевом

Российские войска перехватили две тактические ракеты «Точка-У» над населенным пунктом Новогеоргиевка в Николаевской области. Об этом 5 июня заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«А в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган», — рассказал Конашенков.

Также за последние сутки российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы был сбит украинский самолет военно-транспортной авиации Ан-26, перевозивший вооружение и военную технику.

По последней информации Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации у Вооруженных сил Украины уничтожены 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов и др.

Днем ранее в Минобороны показали кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в ночное время. В результате вылета российскими войсками были уничтожены пункт управления подразделения украинских националистов, а также несколько единиц бронетехники.

2 июня в оборонном ведомстве рассказали, что российские системы С-300ПМ2 «Фаворит» уничтожили два украинских беспилотника «Байрактар» TB2.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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