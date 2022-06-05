Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Российские войска перехватили две украинские ракеты «Точка-У» под Николаевом

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска перехватили две тактические ракеты «Точка-У» над населенным пунктом Новогеоргиевка в Николаевской области. Об этом 5 июня заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Донецк подвергся артобстрелу. Спецоперация на Украине, 5 июня — трансляция
Новости ДНР и ЛНР, что происходит на Украине и в мире, репортажи — в обновляемом материале «Известий»

«А в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган», — рассказал Конашенков.

Также за последние сутки российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы был сбит украинский самолет военно-транспортной авиации Ан-26, перевозивший вооружение и военную технику.

По последней информации Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации у Вооруженных сил Украины уничтожены 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов и др.

Днем ранее в Минобороны показали кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в ночное время. В результате вылета российскими войсками были уничтожены пункт управления подразделения украинских националистов, а также несколько единиц бронетехники.

2 июня в оборонном ведомстве рассказали, что российские системы С-300ПМ2 «Фаворит» уничтожили два украинских беспилотника «Байрактар» TB2.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022