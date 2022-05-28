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Появилось видео последствий удара ВСУ «Точкой-У» по Сватово

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Фото: НАРОДНАЯ МИЛИЦИЯ ЛНР
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Народная милиция ЛНР опубликовала видео последствий удара ВСУ «Точкой-У» по поселку Сватово.

По последним данным, при обстреле погибли три человека, пострадали — 15, в том числе четверо детей.

Судя по кадрам, обломки ракеты упали прямо на площади, где была масса людей. Именно этим объясняется такое большое количество погибших и пострадавших. Кроме того, заметно, как сколками были повреждены окна, крыши жилых домов, а также три гражданских автомобиля и газопровод.

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27 мая народная милиция ЛНР рассказала, что по населенному пункту Сватово Вооруженными силами Украины были выпущены три ракеты тактического комплекса «Точка-У». Тогда сообщалось о двух погибших. Также отмечалось, что в результате падения осколков ракет повреждены здание администрации, магазин и близлежащие домостроения.

Как сообщила исполняющая обязанности главы администрации Сватовского района Людмила Русанова, обстрел был совершен был по центру на площадь 50-летия Победы. Тогда же она отмечала, что среди пострадавших — четверо детей. Русанова уточняла, что пострадавших детей после оказания помощи отправили в медучреждения Луганска.

19 мая стало известно, что украинские боевики за сутки два раза обстреляли Первомайск в ЛНР, двое гражданских ранены. Также повреждены четыре дома. Обстрелы велись из артиллерийских орудий калибра 152 мм и 122 мм, всего выпущено девять снарядов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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