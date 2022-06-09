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Власти Херсонской области обвинили Киев в целенаправленных провокациях

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ТАСС/Сергей Мальгавко
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Заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов обвинил власти Украины в целенаправленных провокациях у границ Херсонской области.

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«Киев продолжает целенаправленные провокации, сознательно нагнетая ситуацию у границ области и обстреливая с дальних позиций территорию», — заявил он в беседе с агентством «РИА Новости».

По словам Стремоусова, действия Украины направлены на удержание населения в постоянном страхе.

Он добавил, что все заявления киевского режиме о захвате территории бессмысленны, поскольку Херсонская область надежно защищена Вооруженными силами РФ, и все попытки проникновения в регион будут пресечены.

Накануне, 7 июня, корреспондент «Известий» сообщил о хлопке в кафе «Ностальжи» в Херсоне. Позже пресс-секретарь военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз сказал, что четыре человека пострадали в результате инцидента.

Администрация Херсонской области назвала произошедшее терактом.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что следователи СК РФ изучат сведения о предпринятой попытке провокации СБУ в херсонском СИЗО. Днем ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о гибели одного человека в ходе беспорядков 14 мая, когда заключенные херсонского СИЗО подняли бунт и предприняли попытку бежать в город.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В конце мая заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области заявил, что регион хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе Росси. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в 2022 году.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения в регионе из-за действий ВСУ. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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