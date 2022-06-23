США решили наложить пошлины на азотные удобрения из России

Министерство торговли США введет антидемпинговые пошлины на азотные удобрения из России, поскольку ведомство считает, что российские производители и экспортеры карбамидо-аммиачной смеси (КАС) получают субсидии с американской стороны и продают свою продукцию по заниженной цене. О соответствующем решении министерства говорится в опубликованном в четверг, 23 июня, в федеральном реестре документе.

«Министерство торговли США определило, что подпадающие под действие компенсационных мер субсидии предоставлялись производителям и экспортерам из РФ. КАС из России продается или, вероятнее всего, будет продаваться в США по стоимости ниже справедливой. Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США», — уточняется в документе.

Отмечается, что ведется антидемпинговое расследование в отношении ряда российских производителей, на этот период с них будут взиматься в размере демпинговой разницы, со всех остальных будут взиматься пошлины в размере 14,9%.

Ранее, в конце мая, стало известно, что продлены квоты на экспорт азотных и сложных удобрений, они продолжат действовать с 1 июля до 31 декабря 2022 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 млн т, для сложных — чуть более 5,9 млн т.

Кроме того, 17 апреля в сообщении правительства РФ говорилось, что действующие экспортные квоты для российских производителей азотных удобрений временно увеличены на 231 тыс. т, на сложные удобрения — до 466 тыс. т. При этом указанные изменения не коснулись поставки удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию.

Ранее, 5 апреля, президент РФ Владимир Путин потребовал от властей внимательно мониторить ситуацию с удобрениями. Глава государства подчеркнул, что удобрения дефицитным товаром и предрек, и спрос на российскую продукцию в мире неизбежен.