МВД подготовило законопроект о порядке пребывания иностранцев в России

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило законопроект о порядке пребывания иностранных граждан в РФ. Об этом 23 июня заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«МВД подготовило проект закона, он проходит согласование, предполагается ряд принципиально новых подходов к режимам пребывания иностранных граждан в РФ», — сказал он в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям при СФ.

Как добавил сенатор, предусмотрены также меры по «противодействию нелегальной миграции».

В конце апреля зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в России будет принят новый закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России. Он отметил, что необходим анализ действующих международных договоров.

Работа ведется, но массив законодательства достаточно «пестрый» и требует внимательного отношения, подчеркнул политик.

В конце декабря в МВД сообщили, что начиная с 2020 года разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности на территории страны получили более 7 млн мигрантов.

Кроме того, в период с января по ноябрь 2021 года российское гражданство получили 667 939 иностранцев. Это почти на 105 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (563 342).

Согласно приказу МВД РФ, с 29 декабря трудовым мигрантам выдают патенты в виде карты с микросхемой, содержащей электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца.