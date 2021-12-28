Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 года

Более 7 млн иностранцев получили разрешительные документы для законной трудовой деятельности на территории России с 2020 года. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает портал «МВД Медиа».

«Вместе с тем в информационных системах МВД России имеются сведения о значительном количестве иностранных граждан, находящихся в Российской Федерации в нарушение установленного режима пребывания», — говорится в публикации.

Как уточнили в ведомстве, с 1 января 2022 года за незаконную работу в России иностранных граждан могут не только штрафовать, но и выдворять из страны с запретом на обратный въезд. В отношении работодателей, незаконно привлекающих иностранцев к трудовой деятельности, могут быть применены штрафные санкции до 800 тыс. рублей за каждого такого сотрудника.

В МВД призвали иностранных граждан и работодателей до 31 декабря 2021 года обратиться в органы внутренних дел, чтобы упорядочить правовое положение мигрантов.

При этом отмечается, что граждане из Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, не имеющие документов для работы в России, вправе обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в РФ.

Кроме того, граждане государств — членов Евразийского экономического союза могут заключить трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в страну.

Также работодатели, предоставляющие место работы иностранным гражданам, должны оформить с подчиненными трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить территориальные органы МВД РФ (в порядке, установленном пунктом 8 статьи 13 федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).

26 декабря в МВД рассказали, что в период с января по ноябрь 2021 года российское гражданство получили 667 939 иностранцев. Это почти на 105 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (563 342).

Согласно приказу МВД РФ, с 29 декабря трудовым мигрантам начнут выдавать патенты в виде карты с микросхемой, содержащей электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца.

1 ноября председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Он уточнил, что такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами. Спустя два дня официальный представитель СК Светлана Петренко заверила, что Бастрыкин поручил подготовить данный законопроект.