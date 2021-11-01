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Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию трудовых мигрантов

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Необходимо ввести обязательную геномную регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Об этом 1 ноября заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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В интервью «Интерфаксу» он объяснил, что в настоящее время растет число преступлений и противоправных действий, совершенных трудовыми мигрантами. Так, по его словам, за январь–июнь 2020 года в России было расследовано более 17 тыс. преступлений, совершенных иностранцами, а за первое полугодие 2021 года — почти 19 тыс.

Также Бастрыкин заметил, что в данный момент миграцию регулирует множество нормативных актов, и их большое количество представляет определенную сложность, поэтому необходимо кодифицировать миграционное законодательство.

«Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершенные ими преступления»,— сказал Бастрыкин.

Ранее, 27 октября, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что масштабный приток в Россию трудовых мигрантов способствует росту напряженности среди коренного населения и может привести к возникновению массовых беспорядков. По его словам, необходимо обеспечить мигрантам соблюдение законов РФ, не допускать проявлений ксенофобии и повысить уровень общественной безопасности в районах проживания и работы мигрантов.

В августе в МВД РФ сообщили, что трудовые мигранты с 29 декабря 2021 года для нахождения в России будут должны проходить обязательную дактилоскопию. Также это условие будет действовать в отношении всех иностранных граждан, находящихся в стране более 90 дней.

Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Сейчас обязательную геномную регистрацию должны проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Геномная регистрация регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» 2008 года.

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