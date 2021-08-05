Трудовых мигрантов обяжут проходить дактилоскопию для пребывания в России

Трудовые мигранты с 29 декабря 2021 года для нахождения в России будут должны проходить обязательную дактилоскопию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Кроме того, указанное условие будет действовать также в отношении всех иностранных граждан, находящихся в стране более 90 дней, отметили в ведомстве.

«29 декабря 2021 года вступает в силу федеральный закон, в соответствии с которым обязательной дактилоскопии подлежат иностранные граждане, прибывшие в РФ в поисках работы, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней», — говорится в заявлении пресс-службы.

9 июля из разработанного МВД законопроекта стало известно, что для въезда или долгосрочного пребывания в России иностранные граждане будут получать единый документ с электронным носителем. Сообщалось, что для его получения будет необходимо в течение 30 дней со дня въезда в страну пройти дактилоскопию и сделать фотографию.

Кроме того, медицинское освидетельствование должно будет подтвердить отсутствие у мигранта наркозависимости, представляющих опасность для окружающих инфекционных заболеваний, ВИЧ. Предполагается, что единый документ будет действовать 10 лет.

Также в июле стало известно, что МВД разработалo административный регламент для государственного контроля за соблюдением работодателями правил пребывания и трудовой деятельности мигрантoв. Так, сотрудники МВД смогут осуществлять контроль как в ходе внеплановых документарных, так и выездных проверок.

Кроме того, в ведомстве рассказали, в каких случаях пребывание иностранцев в России становится нежелательным. Так, основанием для данного статуса является «создание реальной угрозы обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения». Иностранец, пребывание или проживание которого в России признали нежелательным, обязан выехать из страны. В противном случае его депортируют, добавили в МВД.