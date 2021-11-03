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СК РФ подготовит законопроект о геномной регистрации трудовых мигрантов

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить законопроект о геномной регистрации мигрантов, которые приезжают работать в Россию. Об этом 3 ноября сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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«Председатель Следственного комитета России дал поручение главному следственному управлению и управлению правового обеспечения и международного сотрудничества подготовить проект изменений в федеральные законы «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», предусматривающих обязательную геномную регистрацию иностранных граждан, получающих разрешение на работу в России», — сказала она.

По словам Петренко, это связано с ростом количества противоправных действий трудовых мигрантов, что ведет к обострению криминогенной ситуации в стране.

Отмечается, что за шесть месяцев 2020 года правоохранительными органами расследовано более 17 тыс. преступлений, совершенных иностранцами, а уже за первое полугодие этого года — почти 19 тыс.

1 ноября Бастрыкин заявил, что необходимо ввести обязательную геномную регистрацию всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья.

Также председатель СК РФ заметил, что в данный момент миграцию регулирует множество нормативных актов, и их большое количество представляет определенную сложность, поэтому необходимо кодифицировать миграционное законодательство.

Геномная регистрация — это взятие образца ДНК у человека. Сейчас обязательную геномную регистрацию должны проходить лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Геномная регистрация регулируется законом «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» 2008 года.

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