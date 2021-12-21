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Мигранты в РФ получат патенты в виде карт-чипов с отпечатками пальцев

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Согласно приказу МВД РФ, с 29 декабря трудовым мигрантам начнут выдавать патенты в виде карты с микросхемой, содержащей электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук ее владельца. Соответствующий документ опубликован в понедельник, 20 декабря, на официальном портале правовой информации.

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«Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации», — отмечается в приказе.

Указывается, что размер патента-карты будет 8,5 см на 5,3 см.

Серия и номер патента, а также фамилия, имя и отчество владельца, дата его рождения и гражданство, профессия и ИНН будут содержаться на лицевой стороне карты. На другой стороне — наименование субъекта РФ, на территории которого его владелец работает, кем и когда выдан документ. В нижней части оборотной стороны карты будет размещена нумерация бланка патента из девяти символов, QR-код с ФИО владельца патента, датой и местом его рождения, гражданством, а также серией, номером и датой окончания срока действия документа, удостоверяющего его личность, серия и номер выданного патента.

Микросхема разместится также на оборотной стороне и будет содержать «биометрические персональные данные владельца патента — электронное изображение лица и электронное изображение папилярных узоров двух пальцев рук этого человека, пригодные для его идентификации», говорится в документе.

При этом патенты, изготовленные по ранее установленной форме, будут использоваться до их «полного израсходования».

19 ноября сообщалось, что 29 декабря начнет действовать приказ МВД РФ, обязывающий иностранцев или лиц без гражданства, которые прибыли в Россию более чем на 90 календарных дней, предоставить в территориальный орган МВД справки об отсутствии проблем со здоровьем, в том числе об отсутствии наркозависимости и ВИЧ.

Согласно документу, предоставить справки на бумажном носителе либо в электронном формате нужно будет в течение 30 дней со дня истечения срока действия ранее выданных справок о прохождении медосвидетельствования.

Кроме того, необходимо будет перевести на русский язык справки, оформленные на иностранном языке, с нотариально засвидетельствованной верностью перевода.

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