МВД подготовило приказ об обязательных справках о здоровье мигрантов

Справки об отсутствии наркозависимости и ВИЧ могут стать обязательными документами для иностранцев и трудовых мигрантов, прибывающий в Россию на срок более 90 дней. В случае утверждения, соответствующий приказ вступит в силу с 29 декабря, сообщает 19 ноября ТАСС.

Подготовленный МВД РФ проект приказа обязывает иностранцев или лиц без гражданства, которые прибыли в Россию более чем на 90 календарных дней, предоставить в территориальный орган МВД справки об отсутствии проблем со здоровьем. Сделать это следует в течение 30 дней со дня истечения срока действия ранее выданных справок о прохождении медосвидетельствования.

«[Предоставление] медицинских документов, подтверждающих прохождение медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие факта употребления ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, <...> и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», — говорится в проекте приказа.

Предоставить справки можно на бумажном носителе в территориальный орган МВД, либо в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Если справки оформлены на иностранном языке, их рекомендуется перевести на русский язык, с нотариально засвидетельствованной верностью перевода. После получения справок уполномоченное лицо выдает документ об их предоставлении, в случае электронного документооборота, извещение о приеме направляется в личный кабинет пользователя.

Сведения о получении медицинских документов вносятся получившей стороной в информационную систему МВД России в течение трех рабочих дней с даты их получения.

С 1 октября закончилось действие введенных в Москве из-за распространения COVID-19 послаблений для иностранцев. Также с этой даты прекратил действовать введенный указом президента России временный запрет на применение к мигрантам, нарушившим миграционное законодательство, мер по принудительному удалению за пределы РФ. В дальнейшем им установят запрет на повторный въезд и примут решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ, не разрешат въезд в страну, сократят срок временного пребывания.

В МВД порекомендовали иностранцам обращаться за получением документов заблаговременно во избежание очередей.

7 октября правительство России приняло постановление по пилотному проекту о ввозе трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в строительстве. Согласно документу, предельное число иностранных граждан в рамках проекта составит 10 тыс. человек.