Прямой эфир
Мир
Нидерланды не смогли запретить заход в порт судна с российской нефтью
Туризм
Вице-президент РСТ заявил о возможном увеличении турпотока в Турцию
Мир
В Венгрии заявили о непубличном согласии ряда компаний на оплату газа в рублях
Мир
Пушилин выразил надежду на скорое разрешение ситуации с «Азовсталью»
Политика
Медведев анонсировал новый закон о регулировании въезда и выезда мигрантов
Мир
Жителям двух областей Украины запретили приближаться к границе с Россией
Общество
Аэропорт Шереметьево прекратит работу инфочатов в WhatsApp и Viber с 1 мая
Общество
Камеры зафиксировали в Москве автомобиль посольства США с буквой Z на крыше
Мир
Глава Херсонской области заявил об отказе Киева от херсонцев
Мир
Японский банкир предрек конец света в случае эмбарго на газ из России
Мир
В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ Первомайска из «Градов»

Медведев анонсировал новый закон о регулировании въезда и выезда мигрантов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России будет принят новый закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Поворот бюджета: зачем нужен закон о полном госфинансировании дебютов
Почему временная мера поддержки встретила одобрение не у всех представителей отрасли

«Нужно учитывать, что в скором будущем планируется принять новый закон, который будет регулировать все вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране. Здесь нужно провести будет анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие этому законопроекту», — сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Медведев отметил, что эта работа уже ведется, но массив законодательства достаточно «пестрый» и требует внимательного отношения.

«В нынешних условиях, видимо, есть смысл воздержаться от заключения новых соглашений, если они не продиктованы насущной необходимостью», — добавил он.

В конце декабря в МВД сообщили, что начиная с 2020 года разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности на территории страны получили более 7 млн мигрантов.

В то же время в ведомстве предупредили, что с 1 января 2022 года незаконная работа в России карается выдворением из стран с запретом на обратный выезд. Кроме того, за привлечение иностранцев к трудовой деятельности незаконным путем отвечают работодатели, которым грозят штрафные санкции до 800 тыс. рублей за одного сотрудника.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022