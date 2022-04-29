Медведев анонсировал новый закон о регулировании въезда и выезда мигрантов

В России будет принят новый закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Нужно учитывать, что в скором будущем планируется принять новый закон, который будет регулировать все вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране. Здесь нужно провести будет анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие этому законопроекту», — сказал он на заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Медведев отметил, что эта работа уже ведется, но массив законодательства достаточно «пестрый» и требует внимательного отношения.

«В нынешних условиях, видимо, есть смысл воздержаться от заключения новых соглашений, если они не продиктованы насущной необходимостью», — добавил он.

В конце декабря в МВД сообщили, что начиная с 2020 года разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности на территории страны получили более 7 млн мигрантов.

В то же время в ведомстве предупредили, что с 1 января 2022 года незаконная работа в России карается выдворением из стран с запретом на обратный выезд. Кроме того, за привлечение иностранцев к трудовой деятельности незаконным путем отвечают работодатели, которым грозят штрафные санкции до 800 тыс. рублей за одного сотрудника.