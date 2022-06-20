Потеря блоком президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед!» большинства в Национальном собрании — нижней палате французского парламента — это угроза для страны. Такое заявление 19 июня сделала премьер-министр Франции Элизабет Борн.

«Никогда Национальное собрание не знало такой конфигурации при Пятой республике. Эта ситуация представляет собой опасность для нашей страны, учитывая риски, с которыми нам приходится сталкиваться как на национальном, так и на международном уровне. Мы должны уважать это голосование и делать выводы, мы должны взять на себя особую ответственность», — цитирует политика газета Le Figaro.

В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны. По результатам голосования блоку «Вперед!» Эммануэля Макрона не удалось получить абсолютное большинство в нижней палате парламента при том, что он занял на выборах первое место. Второе место на голосовании заняли левые, третьей стала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

За коалицию Макрона было отдано 35% голосов, что на 10% больше, чем у левых. Партии Марин Ле Пен отдали свое предпочтение 22,38% голосовавших. По итогам выборов блок «Вперед!» получит до 235 мандатов, левая оппозиция — до 190, а «Национальное объединение» будет иметь от 75 до 95 мандатов.

В тот же день сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала результаты выборов во французское Национальное собрание, назвав их итоги предсказуемыми. Сенатор пояснила, что очевидное смещение электоральных предпочтений — реакция на вызовы, которые стоят перед французским обществом из-за неверно избранного внешнеполитического курса.

Выборы в Национальное собрание проходят каждые пять лет в округах Франции, на ее заморских территориях и за рубежом. В этом году, по данным французского МВД, на 577 мест в нижней палате претендуют 6293 кандидата в первом туре.

Пять лет назад парламентские выборы закрепили успех Эммануэля Макрона, который тогда выиграл президентское голосование с отрывом в более чем 30%: его «Вперед, Республика!» получила в Нацсобрании 308 кресел из 577.