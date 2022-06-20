Реклама
Прямой эфир
Мир
Стало известно о сдаче в плен группы радикалов в районе Врубовки ЛНР
Мир
Хиллари Клинтон решила не участвовать в президентских выборах в 2024 году
Мир
Шольц предложил упростить правила вступления в ЕС
Мир
Представитель МИД КНР опубликовал карикатуру на США
Спорт
Глава МОК отказался отменять рекомендации по отстранению россиян
Мир
Коалиция Макрона почти на 10% опережает левых на выборах в парламент
Мир
Зеленскому предложат выбрать страну для решения визовых вопросов с Россией
Общество
Синоптик пообещал москвичам +30 градусов в последнюю неделю июня
Мир
Глава минфина США признала наличие проблем из-за желания «наказать РФ»
Мир
Парламент Украины принял закон о выходе из ряда соглашений СНГ
Мир
В ЕС назвали антироссийские санкции нарушением правовых принципов

Премьер Франции назвала угрозой для страны результаты выборов в парламент

Премьер Франции Борн считает угрозой Франции потерю президентским блоком большинства мест
0
Фото: TASS/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потеря блоком президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед!» большинства в Национальном собрании — нижней палате французского парламента — это угроза для страны. Такое заявление 19 июня сделала премьер-министр Франции Элизабет Борн.

Без определенного сожительства: кто победил на выборах в парламент Франции
И что исход голосования значит для Эммануэля Макрона

«Никогда Национальное собрание не знало такой конфигурации при Пятой республике. Эта ситуация представляет собой опасность для нашей страны, учитывая риски, с которыми нам приходится сталкиваться как на национальном, так и на международном уровне. Мы должны уважать это голосование и делать выводы, мы должны взять на себя особую ответственность», — цитирует политика газета Le Figaro.

В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны. По результатам голосования блоку «Вперед!» Эммануэля Макрона не удалось получить абсолютное большинство в нижней палате парламента при том, что он занял на выборах первое место. Второе место на голосовании заняли левые, третьей стала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

За коалицию Макрона было отдано 35% голосов, что на 10% больше, чем у левых. Партии Марин Ле Пен отдали свое предпочтение 22,38% голосовавших. По итогам выборов блок «Вперед!» получит до 235 мандатов, левая оппозиция — до 190, а «Национальное объединение» будет иметь от 75 до 95 мандатов.

В тот же день сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала результаты выборов во французское Национальное собрание, назвав их итоги предсказуемыми. Сенатор пояснила, что очевидное смещение электоральных предпочтений — реакция на вызовы, которые стоят перед французским обществом из-за неверно избранного внешнеполитического курса.

Выборы в Национальное собрание проходят каждые пять лет в округах Франции, на ее заморских территориях и за рубежом. В этом году, по данным французского МВД, на 577 мест в нижней палате претендуют 6293 кандидата в первом туре.

Пять лет назад парламентские выборы закрепили успех Эммануэля Макрона, который тогда выиграл президентское голосование с отрывом в более чем 30%: его «Вперед, Республика!» получила в Нацсобрании 308 кресел из 577.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022