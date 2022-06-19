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Сенатор объяснила итоги выборов в Нацсобрание для коалиции Макрона

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Фото: ТАСС/Терещенко Михаил
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Потеря абсолютного большинства мест в Нацсобрании коалицией президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» была предсказуемой, заметила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее мнению, французский лидер «не с теми играл и не на том поле», заявила она «Известиям» в воскресенье, 19 июня.

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«Провальный санкционный и антироссийский курс обрекает на политическую гибель любого политического лидера, любую политическую партию или коалицию. Потеря коалицией Эммануэля Макрона абсолютного большинстве в Национальном собрании Франции по итогам второго тура выборов заставит задуматься о своем политическом будущем его политических компаньонов», — уверена она.

Ковитиди пояснила, что очевидное смещение электоральных предпочтений — реакция на вызовы, которые стоят перед французским обществом из-за неверно избранного внешнеполитического курса .

«Заигрывания с США, утрата национальных интересов будут стоить коалиции Макрона определенных неудобных политических уступок и компромиссов. Французы проявили беспокойную тенденцию сомневаться в принципах макронизма. А увлекающийся международной повесткой президент Франции стал обладателем политических и электоральных долгов, наличие которых крайне нежелательно и опасно. Очевидно, что поездка в Киев была стратегической ошибкой Макрона. Она показала, что реальные предпочтения французов лежат в плоскости национальных интересов, а не американских сценариев», — подчеркнула сенатор.

В воскресенье, 19 июня, во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). По данным МВД республики, явка составила 38,11%. Коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе!» не смогла получить абсолютное большинство, но всё равно лидирует.

Коалиция Макрона набрала 35% голосов, а левый «Новый народный экологический и социальный союз» (NUPES) Жан-Люка Меланшона — 25,51%. На третьем месте — партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», которая получит от 75 до 95 мандатов, что в 10 раз больше, чем ранее.

В первом туре парламентских выборов во Франции, который проходил 13 июня, коалиция Макрона и союз левых набрали по 25% голосов.

Выборы в Нацсобрание проходят каждые пять лет в округах Франции, на ее заморских территориях и за рубежом. В этом году, по данным французского МВД, на 577 мест в нижней палате претендуют 6293 кандидата в первом туре.

Пять лет назад парламентские выборы закрепили успех Эммануэля Макрона, который тогда выиграл президентское голосование с отрывом в более чем 30%: его «Вперед, Республика!» получила в Нацсобрании 308 кресел из 577.

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