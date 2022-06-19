Коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в Нацсобрании

Во Франции завершился второй тур выборов в парламент. Согласно данным телеканала BFMTV, коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе!» не смогла получить абсолютное большинство, но всё равно лидирует.

На втором месте левые, на третьем партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», которая получит от 75 до 95 мандатов, что в 10 раз больше, чем ранее. Президентский блок получит до 235 мандатов, а левая оппозиция до 190.

Премьер Франции Элизабет Борн избрана депутатом от Кальвадоса.

В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). По данным МВД республики, явка по состоянию составила 38,11%.

Выборы в Нацсобрание проходят каждые пять лет в округах Франции, на ее заморских территориях и за рубежом. В этом году, по данным французского МВД, на 577 мест в нижней палате претендуют 6293 кандидата в первом туре.

Пять лет назад парламентские выборы закрепили успех Эммануэля Макрона, который тогда выиграл президентское голосование с отрывом в более чем 30%: его «Вперед, Республика!» получила в Нацсобрании 308 кресел из 577.