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Коалиция Макрона не получила абсолютное большинство мест в Нацсобрании

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Фото: REUTERS/Michel Spingler
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Во Франции завершился второй тур выборов в парламент. Согласно данным телеканала BFMTV, коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе!» не смогла получить абсолютное большинство, но всё равно лидирует.

Левые в движении: чем закончился первый тур выборов во французский парламент
И почему это голосование так важно для Эммануэля Макрона

На втором месте левые, на третьем партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», которая получит от 75 до 95 мандатов, что в 10 раз больше, чем ранее. Президентский блок получит до 235 мандатов, а левая оппозиция до 190.

Премьер Франции Элизабет Борн избрана депутатом от Кальвадоса.

В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). По данным МВД республики, явка по состоянию составила 38,11%.

Выборы в Нацсобрание проходят каждые пять лет в округах Франции, на ее заморских территориях и за рубежом. В этом году, по данным французского МВД, на 577 мест в нижней палате претендуют 6293 кандидата в первом туре.

Пять лет назад парламентские выборы закрепили успех Эммануэля Макрона, который тогда выиграл президентское голосование с отрывом в более чем 30%: его «Вперед, Республика!» получила в Нацсобрании 308 кресел из 577.

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