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Коалиция Макрона и левые из Nupes набрали в первом туре выборов по 25%

Коалиция Макрона в первом туре выборов в парламент Франции обошла левый союз Меланшона на 0,1%
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» и союз левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) набрали в первом туре парламентских выборов во Франции по 25% голосов. Об этом свидетельствуют данные МВД Франции.

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Так, сторонники действующего французского лидера набрали 25,71%, а левые — 25,61%. Разница составила всего 0,1%.

На третьей строчке находится «Национальное объединение» Марин Ле Пен с 18,74%.

Ранее в этот день сообщалось, что президентская коалиция получает 25,4% голосов, опережая Nupes Жан-Люка Меланшона на целый процент (24,39%).

Выборы во Франции завершились ранее в этот день. По данным МВД, 12 июня явка избирателей на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.

Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов нацсобрания сроком на пять лет из почти 6300 претендентов. Для выхода во второй тур кандидат должен набрать не менее 12,5% голосов.

Ранее, 25 апреля, эксперты в беседе с «Известиями» высказали мнение, что победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона на выборах главы государства в апреле не говорит о непогрешимости позиций французского лидера. Тогда специалисты прогнозировали, что многое будет зависеть от парламентских выборов.

Накануне во Франции состоялся второй тур президентских выборов, на котором за пост боролись Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. После подсчета 52% бюллетеней Макрон набрал 52,44% голосов, Ле Пен набрала 47,56%.

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