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Коалиция Макрона опережает на 1% левых на выборах во Франции

Коалиция Макрона опережает на 1% левый союз Меланшона на выборах во Франции
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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» в первом туре парламентских выборов получает 25,4% голосов, опережая левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона (24,39%). Об этом свидетельствуют данные МВД Франции.

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На данный момент обработано 90% голосов.

Для выхода во второй тур объединение должно было набрать не менее 12,5% голосов зарегистрированных избирателей в своем округе.

При этом еще несколько часов назад сообщалось, что большинство голосов на выборах в первом туре получили кандидаты от коалиции левых сил Nupes. Тогда у союза было 26,2% голосов.

Выборы во Франции завершились ранее в этот день. По данным МВД, 12 июня явка избирателей на 17:00 по местному времени (18:00 мск) составила 39,42%.

Второй тур парламентских выборов пройдет во Франции 19 июня. На этих выборах избираются 577 депутатов нацсобрания сроком на пять лет из почти 6300 претендентов. Для выхода во второй тур кандидат должен набрать не менее 12,5% голосов.

25 апреля эксперты в беседе с «Известиями» высказали мнение, что победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона на выборах главы государства в апреле не говорит о непогрешимости позиций французского лидера. Тогда специалисты прогнозировали, что многое будет зависеть от парламентских выборов.

24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов, на котором за пост боролись Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. После подсчета 52% бюллетеней Макрон набрал 52,44% голосов, Ле Пен набрала 47,56%.

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