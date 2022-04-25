Эксперты рассказали о возможных изменениях политики Франции после выборов

Победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона на выборах главы государства не говорит о непогрешимости позиций французского лидера. Многое будет зависеть от парламентских выборов, которые пройдут в июне 2022 года, и от которых будет зависеть новый состав правительства. Такое мнение высказали «Известиям» в понедельник, 25 апреля, опрошенные эксперты.

«Его [Эммануэля Макрона] вряд ли можно назвать желанным президентом — первый тур более-менее показал размеры его ядерного электората (тогда президент набрал 27,85%, а Марин Ле Пен — 23,15%. — Ред.). Это всего лишь немногим больше четверти. Как известно, во втором туре французы выбирают не того, кто им нравится — как они сами говорят, выбор идет в пользу меньшей из двух зол», — отметила ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, главный редактор портала «Перспективы» Екатерина Нарочницкая.

Главный приоритет Макрона — стратегическая автономия Евросоюза (ЕС) и его укрепление с тем, чтобы ЕС стал одним из ключевых центров мировой системы. При этом нельзя исключать, что французский лидер пересмотрит свой подход к отношениям с РФ.

«В течение пяти лет он довольно последовательно пытался наладить с Россией диалог <…> Эммануэль Макрон исходил из того, что европейскую безопасность можно строить только с РФ, однако серьезных прорывов на этом направлении не было. Сегодня же в связи с известными украинскими событиями ситуация изменилась, и похоже, что теперь взят курс на сужение отношений с Москвой». — указал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев.

По словам ведущего научного сотрудника Института Европы РАН Сергея Федорова, своего рода третьим туром голосования во Франции станут парламентские выборы. От их результата зависит, сможет ли победивший Макрон удержать имеющееся большинство в парламенте или ему придется формировать какую-то коалицию.

Опросов общественного мнения о том, каким может быть исход парламентских выборов, в публичном поле пока нет.

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«Первый во втором: чем завершились президентские выборы во Франции»