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Коалиция Макрона почти на 10% опережает левых на выборах в парламент

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Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
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Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» во втором туре выборов в парламент набирает 35%, левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона — 25,51%. Об этом сообщает министерство внутренних дел республики.

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На данный момент обработано 58% голосов.

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» заняло третье место с 22,38% голосов.

В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание страны (нижнюю палату парламента). По данным МВД республики, явка по состоянию составила 38,11%.

В первом туре парламентских выборов во Франции, который проходил 13 июня, коалиция Макрона и союз левых набрали по 25% голосов.

Выборы в Нацсобрание проходят каждые пять лет в округах Франции, на ее заморских территориях и за рубежом. В этом году, по данным французского МВД, на 577 мест в нижней палате претендуют 6293 кандидата в первом туре.

Пять лет назад парламентские выборы закрепили успех Эммануэля Макрона, который тогда выиграл президентское голосование с отрывом в более чем 30%: его «Вперед, Республика!» получила в Нацсобрании 308 кресел из 577.

Ранее, 25 апреля, эксперты в беседе с «Известиями» высказали мнение, что победа действующего президента Франции Эммануэля Макрона на выборах главы государства в апреле не говорит о непогрешимости позиций французского лидера. Тогда специалисты прогнозировали, что многое будет зависеть от парламентских выборов.

Днем ранее, 24 апреля, во Франции состоялся второй тур президентских выборов, на котором за пост боролись Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. После подсчета 52% бюллетеней Макрон набрал 52,44% голосов, Ле Пен набрала 47,56%.

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