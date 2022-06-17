Песков рассказал о встрече Путина с главредами СМИ и военными корреспондентами

Президент России Владимир Путин провел встречу с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами в укороченном формате. Соответствующее решение обусловлено подвижками в графике и DDoS-атакми, о чем в пятницу, 17 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что полноформатное мероприятие состоится через несколько недель в Москве.

«Встреча с представителями СМИ состоялась, но в несколько укороченном формате из-за того, что весь график президента, к сожалению, из-за позднего начала, вызванного кибератаками, сдвинулся. Встречу пришлось укоротить немножко, потому что еще предстоят встречи, предстоит встреча с [членом Президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом] Додиком», — рассказал пресс-секретарь российского лидера.

В ходе конференции с журналистами Путин ответил на ряд вопросов военных корреспондентов.

«Состоялось краткое общение. Президент ответил на ряд вопросов. Отдельно подробно пообщался с некоторыми корреспондентами, которые приехали с передовой», — сообщил Песков.

В тот же день Путин выступил с речью на пленарном заседании юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума, в рамках которого российский лидер дал оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике. В частности, он затронул тему антироссийских санкций, введенных западными странами, подчеркнув, что они носят безумный и бездумный характер. Владимир Путин заявил, что нынешние мировые экономические проблемы являются результатом системных ошибок администрации США и бюрократии ЕС. Кроме того, он констатировал окончание эпохи однополярного мира и сообщил, что России удалось подавить инфляционный всплеск. возникший в 2022 году.

2 июня Песков заявил о том, что российский лидер планирует провести прямую линию после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), к ней ведется подготовка. 8 июня Песков дополнил свои слова, заявив, что прямая линия не состоится в июне из-за ПМЭФ и ожидать ее стоит не раньше июля. При этом он снова подтвердил наличие активной подготовки президента к ее проведению.